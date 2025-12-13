"لن ينجو في هذه الحالة".. عضو مجلس إدارة الزمالك يتحدث عن أزمة أرض أكتوبر

انتقد أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، توقيت التصريحات التي أدلى بها الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بشأن أزمته مع الهولندي آرني سلوت المدير الفني للريدز.

وقال يونس في تصريحات إعلامية :"كنت أتمنى أن يؤجل صلاح الحديث إلى ما بعد كأس الأمم، توقيت تصريحاته لم يكن مناسباً على الإطلاق".

وأضاف نجم الأبيض السابق:"يجب أن يجلس الطرفان ويتفقا على إنهاء الأزمة، فصلاح عنصر محوري في الفريق ولا غنى عنه".

واختتم أيمن يونس تصريحاته بالتأكيد على أن الرد الحقيقي يجب أن يكون داخل المستطيل الأخضر، قائلاً:"صلاح عليه أن يرد على سلوت في الملعب، تصريحاته منحت المدرب جزءاً من المبررات، خصوصاً أن الفريق كان يمر بمرحلة صعبة، وكان من الأفضل احتواء الموقف دون تصريحات".