التشكيل المتوقع للأهلي لمواجهة إنبي في كأس الرابطة

كتب : محمد القرش

01:27 م 12/12/2025

الأهلي

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة، ياس توروب، على التشكيل الذي يواجه إنبي في بطولة كأس الرابطة المصرية 2025/26.

وكشف مصدر لموقع "مصراوي" أن محمد سيحا سيحرس عرين المارد الأحمر، بينما يقود نيتس جراديشار خط الهجوم بجانب طاهر محمد طاهر وحسين الشحات.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الأولى من دور مجموعات كأس الرابطة.

وتضم المجموعة الأولى كلا من: الأهلي، إنبي، فاركو، غزل المحلة، المقاولون العرب، سيراميكا كليوباترا، وطلائع الجيش.

التشكيل المتوقع للأهلي

حراسة المرمى: محمد سيحا.

خط الدفاع: أشرف داري - أحمد رمضان بيكهام - محمد شكري - عمر كمال.

خط الوسط: أليو ديانج - أحمد رضا - أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: طاهر محمد - حسين الشحات - نيتس جراديشار.

