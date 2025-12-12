مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

الأردن

- -
16:30

العراق

كأس العرب

الجزائر (الثاني)

- -
19:30

الإمارات

كأس رابطة الأندية

الأهلي

- -
20:00

إنبي

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

جيرونا

جميع المباريات

إعلان

بعد اعتراضه في مباراة كهرباء الإسماعيلية.. الزمالك يستدعي بيزيرا لجلسة مصيرية

كتب : نهي خورشيد

02:13 ص 12/12/2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    انعال بيزيرا بعد خروجه من مباراة كهرباء الإسماعيليى
  • عرض 16 صورة
    انعال بيزيرا بعد خروجه من مباراة كهرباء الإسماعيليى
  • عرض 16 صورة
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
  • عرض 16 صورة
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
  • عرض 16 صورة
    خوان بيزيرا من مران الزمالك
  • عرض 16 صورة
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
  • عرض 16 صورة
    خوان بيزيرا
  • عرض 16 صورة
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
  • عرض 16 صورة
    خوان بيزيرا
  • عرض 16 صورة
    خوان بيزيرا (1)
  • عرض 16 صورة
    خوان بيزيرا (3)
  • عرض 16 صورة
    خوان بيزيرا
  • عرض 16 صورة
    خوان بيزيرا (5)
  • عرض 16 صورة
    خوان بيزيرا (2)
  • عرض 16 صورة
    خوان بيزيرا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهد نادي الزمالك حالة من الاستياء في الساعات الأخيرة بسبب التراجع الواضح في أداء البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن مسؤولي الزمالك يشعرون بأن بيزيرا لم يعد يبذل الجهد المطلوب منه داخل الملعب، وهو ما ظهر خلال الفترة الماضية، كما زادت حدة الغضب بعد اعتراض اللاعب على استبداله خلال مواجهة كهرباء الإسماعيلية في بطولة كأس عاصمة مصر.

وأشار الغندور إلى أن إدارة النادي تخطط لعقد جلسة عاجلة مع اللاعب خلال الأيام المقبلة، من أجل معرفة الأسباب الحقيقية وراء تراجع مستواه، ومناقشة أي مشكلات يواجهها سواء داخل أو خارج الملعب.

كما تتجه الإدارة لطمأنة اللاعب بشأن مستحقاته المالية المتأخرة، والتأكيد على التزام النادي بصرفها فور تحسن الظروف المالية الحالية.

إقرأ أيضًا..

آخرهم نجم الزمالك.. 20 صورة للاعبين تزوجوا لاعبات في مصر

الصدمات تتوالى.. سحب أرض نادي الزمالك في مطروح

سامي الشيشيني لمصراوي: ما يتعرض له حسام حسن يذكرني بما يحدث في الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيزيرا خوان بيزيرا الزمالك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"تواجد إمام عاشور".. الكشف عن قائمة منتخب مصر النهائية للمشاركة في أمم أفريقيا
* تاون جاس تدفع بفرق الطوارئ بعد انفجار غامض أدى لانهيار عقار في إمبابة
* قرار عاجل من الهيئة الوطنية للانتخابات بعد وفاة مرشح حدائق القبة
نقيب البيطريين ينصح المواطنين: "اوعى تقول للجزار عايز حتة لحمة حمراء"
ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
لا ننكر.. توضيح مهم من الصحة بشأن ارتفاع الإصابات التنفسية
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟