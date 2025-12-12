"بعد 18 سنة مع وش الخير والسعد".. إبراهيم فايق ينشر فيديو من لقاء أبو تريكة

شهد نادي الزمالك حالة من الاستياء في الساعات الأخيرة بسبب التراجع الواضح في أداء البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية أن مسؤولي الزمالك يشعرون بأن بيزيرا لم يعد يبذل الجهد المطلوب منه داخل الملعب، وهو ما ظهر خلال الفترة الماضية، كما زادت حدة الغضب بعد اعتراض اللاعب على استبداله خلال مواجهة كهرباء الإسماعيلية في بطولة كأس عاصمة مصر.

وأشار الغندور إلى أن إدارة النادي تخطط لعقد جلسة عاجلة مع اللاعب خلال الأيام المقبلة، من أجل معرفة الأسباب الحقيقية وراء تراجع مستواه، ومناقشة أي مشكلات يواجهها سواء داخل أو خارج الملعب.

كما تتجه الإدارة لطمأنة اللاعب بشأن مستحقاته المالية المتأخرة، والتأكيد على التزام النادي بصرفها فور تحسن الظروف المالية الحالية.

