عاد حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى قائمة الفريق للمشاركة في المباراة، بعد غياب استمر أكثر من شهر خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة.

وأعلن الدنماركي ياس توروب المدير الفني للنادي الأهلي اليوم الخميس، قائمة النادي الأهلي لمواجهة إنبي غدا الجمعة، في بطولة كأس عاصمة مصر، التي شهدت عودة حسين الشحات.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره إنبي غدا الجمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر.

وظهر حسين الشحات في قائمة المارد الأحمر، بعد غياب استمر لمدة 38 يوما، حيث كان أخر ظهور للاعب مع المارد الأحمر، في 4 أكتوبر الماضي خلال مباراة الأحمر أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري.

وكان حسين الشحات تعرض للإصابة بمزق في وتر العضلة الخلفية، خلال مشاركته في مباراة سيراميكا ببطولة الدوري المصري 2025-2026.

والجدير بالذكر، أن النادي الأهلي، كان قد تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره كهرباء الإسماعيلية في هذه المباراة، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين.

أقرأ أيضًا:

فيديو هدف فوز منتخب المغرب على سوريا في بطولة كأس العرب

بتواجد الشيبي وحكيمي.. الركراكي يعلن قائمة المغرب النهائية لأمم إفريقيا