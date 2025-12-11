الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الباردة واستقرار حالة الطقس

كشف الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن موعد استقرار الطقس وانتهاء الموجة الباردة التي تؤثر على كافة أنحاء البلاد.

وقال "القياتي"، في تصريحات لمصراوي، إن موعد استقرار حالة الطقس سيكون بداية من السبت المقبل الموافق 13 ديسمبر 2025.

وأضاف عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعًا بمعدل من درجة إلى درجتين بداية من السبت المقبل؛ لتبدأ الأجواء بعدها في الاستقرار.

وبين أن فرص سقوط الأمطار بداية من السبت المقبلة ستكون من ضعيفة على كافة المناطق.

كان كشف "القياتي"، عن عن تأثير عاصفة "بايرون" على مصر، حيث أكد أن البلاد تتأثر فقط بأطراف المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا، ما ينتج عنه فرص لأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، بينما تكون فرص الأمطار على القاهرة الكبرى خفيفة وبشكل عشوائي.