الولايات المتحدة تندد باحتجاز الحوثيين لموظفي سفارتها في اليمن

كتب : مصراوي

04:42 ص 11/12/2025

الحوثيين

وكالات

نددت الولايات المتحدة باستمرار احتجاز الحوثيين موظفين محليين حاليين وسابقين بسفارتها في اليمن.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت في بيان: "تندد الولايات المتحدة باستمرار احتجاز الحوثيين غير القانوني لموظفين محليين حاليين وسابقين لدى البعثة الأمريكية في اليمن".

وأضاف: "اعتقال الحوثيين لهؤلاء الموظفين، والإجراءات الصورية التي تم اتخاذها ضدهم، دليل آخر على أن الحوثيين يعتمدون على استخدام الإرهاب ضد شعبهم وسيلة للبقاء في السلطة".

وطالب المتحدث بـ"الإفراج الفوري غير المشروط عن موظفي البعثة"، وفقا لسكاي نيوز.

