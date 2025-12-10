مباريات الأمس
اتحاد الكرة يخطر بيراميدز بموعد مواجهته أمام مسار في كأس مصر

كتب : نهي خورشيد

07:58 م 10/12/2025
  عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    مران بيراميدز الاحتفالي بجوائز أفريقيا (1)_1
  • عرض 8 صورة
    مران بيراميدز الاحتفالي بجوائز أفريقيا (4)_4
  • عرض 8 صورة
    بيراميدز
  • عرض 8 صورة
    محمد حمدي لاعب بيراميدز
  • عرض 8 صورة
    احتفال بيراميدز (1)
  • عرض 8 صورة
    فريق بيراميدز
  • عرض 8 صورة
    قميص بيراميدز الجديد (1)

أخطر اتحاد الكرة نادي بيراميدز رسمياً بموعد مواجهته في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، والتي ستجمعه بنادي مسار على استاد بتروسبورت.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 22 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك نظراً لاستمرار أعمال الصيانة داخل ملعب الدفاع الجوي.

على أن تلعب جميع مواجهات هذا الدور من البطولة دون اللاعبين الدوليين المرتبطين بالمشاركة مع منتخبات بلادهم خلال شهر ديسمبر.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تلقى هزيمة ثقيلة أمام نظيره البنك الأهلي بسداسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء، على ستاد السلام الدولي في الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز كأس مصر مسار مباراة بيراميدز ومسار اتحاد الكرة

