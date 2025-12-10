بشير التابعي: خروج المنتخب كان مهينًا وأرفض ما فعله طولان

أخطر اتحاد الكرة نادي بيراميدز رسمياً بموعد مواجهته في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، والتي ستجمعه بنادي مسار على استاد بتروسبورت.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم 22 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك نظراً لاستمرار أعمال الصيانة داخل ملعب الدفاع الجوي.

على أن تلعب جميع مواجهات هذا الدور من البطولة دون اللاعبين الدوليين المرتبطين بالمشاركة مع منتخبات بلادهم خلال شهر ديسمبر.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تلقى هزيمة ثقيلة أمام نظيره البنك الأهلي بسداسية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الثلاثاء، على ستاد السلام الدولي في الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر.