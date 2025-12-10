بشير التابعي: خروج المنتخب كان مهينًا وأرفض ما فعله طولان

واصل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية، استعدادا لمواجهة نظيره إنبي يوم الجمعة المقبل في بطولة كأس عاصمة مصر.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام نظيره إنبي، يوم الجمعة المقبل الموافق 12 ديسمبر الجاري، في إطار منافسات الجولة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر.

وبدأ المران الجماعي للنادي الأهلي، بمجموعة من التدريبات البدنية، ثم تنفيذ بعض الفقرات الفنية والخططية، لتنفيذها خلال المباراة المقبلة بكأس عاصمة مصر أمام إنبي.

وخضع حراس مرمى الفريق لمران قوي تحت إشراف مدرب الحراس كاي ستيفانس، قبل المشاركة في تقسيمة الكرة التي أجراها الجهاز الفني.

وحرص ياس توروب المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين، قبل انطلاق المران الذي أقيم اليوم، استعدادًا لمباراة إنبي، في بطولة كأس عاصمة مصر مساء الجمعة المقبل.

مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر:

وكانت القرعة أوقعت النادي الأهلي، في المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر، رفقة كل من: "سيراميكا كليوباترا، فاركو، طلائع الجيش، إنبي، غزل المحلة وطلائع الجيش".

