15 صورة من عزاء والدة وائل القباني

تلقى وائل القباني نجم دفاع الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، صدمة قوية صباح اليوم الأربعاء، بوفاة والدته.

وكتب القباني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"إنا لله وإنا إليه راجعون أمي في ذمة الله وصلاة الجنازة في مسجد نور الإسلام بعد صلاة الظهر نزلة بهتيم الدائري والعزاء بعد صلاة المغرب بنفس المسجد".

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من عزاء والدة القباني وسط حضور ضئيل من نجوم كرة القدم المصرية، إذ تواجد كلاً من مجدي عبدالغني وأحمد صالح.

والجدير بالذكر أن القباني من مواليد قرية بهتيم محافظة القليوبية عام 1976، انضم إلى صفوف الزمالك قدماً من نادي أسوان، وحقق رفقة الفارس الأبيض 11 لقباً وهم:

الدوري العام 2000 /2001 - 2002/2003 - 2003|2004

كأس الكؤوس الأفريقية عام 2000

كأس السوبر المحلي 2001 /2002

كأس مصر عام 2002

دوري أبطال أفريقيا 2002

كأس السوبر الأفريقي 2003

البطولة العربية 2003

كأس السوبر المصري السعودي 2003