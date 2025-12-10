15 صورة من عزاء والدة وائل القباني
كتب : نهي خورشيد
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
تلقى وائل القباني نجم دفاع الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، صدمة قوية صباح اليوم الأربعاء، بوفاة والدته.
وكتب القباني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"إنا لله وإنا إليه راجعون أمي في ذمة الله وصلاة الجنازة في مسجد نور الإسلام بعد صلاة الظهر نزلة بهتيم الدائري والعزاء بعد صلاة المغرب بنفس المسجد".
وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً من عزاء والدة القباني وسط حضور ضئيل من نجوم كرة القدم المصرية، إذ تواجد كلاً من مجدي عبدالغني وأحمد صالح.
والجدير بالذكر أن القباني من مواليد قرية بهتيم محافظة القليوبية عام 1976، انضم إلى صفوف الزمالك قدماً من نادي أسوان، وحقق رفقة الفارس الأبيض 11 لقباً وهم:
الدوري العام 2000 /2001 - 2002/2003 - 2003|2004
كأس الكؤوس الأفريقية عام 2000
كأس السوبر المحلي 2001 /2002
كأس مصر عام 2002
دوري أبطال أفريقيا 2002
كأس السوبر الأفريقي 2003
البطولة العربية 2003
كأس السوبر المصري السعودي 2003