"فحص طبي".. الأهلي يكشف تفاصيل إصابة محمد مجدي أفشة

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة أحمد جاب الله، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها محمد مجدي أفشة لاعب الفريق، خلال مشاركته مع منتخب مصر أمس الثلاثاء أمام الأردن في كأس العرب.

وقال أحمد جاب الله طبيب الفريق، في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي: "أفشة اشتكى من آلام في عضلة السمانة، عقب مشاركته في مباراة المنتخب الوطني أمس أمام الأردن في كأس العرب".

وأضاف: "أفشة سيخضع لفحص طبي على هامش مران الفريق غدًا، للاطمئنان على حالته، وتحديد برنامج العلاج والتأهيل المناسب له".

وكان أفشة شارك في مباراة منتخب مصر أمس أمام نظيره منتخب الأردن، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة كأس العرب.

وودع منتخب مصر بطولة كأس العرب 2025 بالمغرب، من دور المجموعات، بعدما احتل المركز الثالث بمجموعته برصيد نقطتين من 3 مباريات.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد المارد الأحمر لملاقاة نظيره إنبي، يوم الجمعة المقبل الموافق 12 ديسمبر الجاري، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

ويشارك الأهلي في المجموعة الأولى ببطولة كأس عاصمة مصر، رفقة كل من: "سيراميكا كليوباترا، فاركو، طلائع الجيش، إنبي، غزل المحلة والمقاولون العرب".

