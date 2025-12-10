رد فعل غريب من نجل أبو تريكة على صورة والده مع شيكابالا

بشير التابعي: خروج المنتخب كان مهينًا وأرفض ما فعله طولان

تفاعل نجل محمد أبو تريكة على صورة والده رفقة الثنائي إبراهيم فايق ومحمود عبدالرازق شيكابالا، والتي تم تداولها اليوم الأربعاء، على خلفية تواجدهم في قطر.

ونشر شيكابالا عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة له رفقة إبراهيم فايق وأبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق.

ليقوم سيف أبو تريكة باعادة نشر الصورة وارفاق ايموجي قلب أحمر فوق كل من والده وإبراهيم فايق، ولكن تغيير هذا الإيموجي عند شيكابالا.

حيث قام سيف أبو تريكة بوضع تاج الملك ورمز الـ "GOAT" فوق شيكابالا بدلًا من الإيموجي الذي وضعه لوالده وفايق.

ماذا يعني رمز الـ"العنزة" (GOAT) للاعبي كرة القدم؟

"العنزة" (GOAT) للاعبي كرة القدم تعني اختصاراً لعبارة "Greatest of all time"، أي "الأعظم على مر العصور"، ويُطلق هذا اللقب على اللاعبين الذين يعتبرون الأفضل في تاريخ اللعبة.

