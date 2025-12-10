القومي للبحوث وبحوث المياه يتعاونان في تقنيات الأغشية لخدمة الاقتصاد

وقّع الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، الدكتور شريف محمدي السيد، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، بروتوكول تعاون بهدف تعزيز الشراكة البحثية وتطوير حلول متقدمة في مجالات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف ودعم خطط التنمية المستدامة.

شهد مراسم التوقيع الدكتور محمد هاشم، رئيس شركة المركز القومى للبحوث للمنتجات الابتكارية، ورئيس المركز السابق، والدكتورة إيناس أبو طالب، الأستاذ الباحث بقسم بحوث تلوث المياه والمشرف على فرع المركز بالسادس من أكتوبر، والدكتور أسامة دويدار، الأستاذ الباحث المساعد بمعهد البحوث الزراعية بالمركز ومنسق البروتوكول، وعدد من عمداء المعاهد وقيادات الجهتين.

أكد الدكتور ممدوح معوض أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة لتوحيد الجهود البحثية بين المؤسستين، مشيرًا إلى أن المركز القومي للبحوث يمتلك قدرات علمية متقدمة ومعامل متخصصة في تقنيات الأغشية ومعالجة المياه، مما يدعم تنفيذ مشروعات تطبيقية تخدم الاقتصاد الوطني وتعزز رؤية مصر 2030.

وأعرب الدكتور شريف محمدي السيد عن أهمية التعاون في مواجهة تحديات الموارد المائية، مؤكدًا أن المركز القومي لبحوث المياه يتمتع بخبرات واسعة ومعامل رصد بيئي متطورة، وأن هذا التعاون سيُسهم في تطوير تقنيات مبتكرة ورفع كفاءة إدارة المياه في مصر.

ويتضمن البروتوكول التعاون في تبادل الخبرات الفنية والعلمية، والتقدم بمشروعات بحثية مشتركة لجهات التمويل المحلية والدولية، والاستفادة من الإمكانات المعملية للطرفين، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات تطبيقية في مجالات التحلية ومعالجة المياه.

