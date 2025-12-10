كشف سيف الخشاب، لاعب فريق كهرباء الإسماعيلية، عن كواليس التعادل المثير لفريقه أمام الزمالك بنتيجة 3-3، مؤكداً أن الفريق نزل إلى أرض الملعب وعينه على تحقيق الفوز وليس مجرد الخروج بنقطة التعادل.

وقال الخشاب في تصريحات خاصة "لمصراوي": "واجهنا سوء توفيق غريب في الشوط الأول، وأهدرنا ثلاث فرص محققة كانت سهلة للغاية، ولكننا لم نيأس".

وعن نقطة التحول في المباراة، أوضح مدافع الفريق التعليمات التي تلقاها اللاعبون بين الشوطين، قائلا: "المدرب تحدث معنا في الاستراحة وطالبنا بالاستمرار في اللعب بأسلوبنا المعتاد، ونقل الكرة على الأرض، وأكد لنا أننا نصل للمرمى وبالتالي الأهداف ستأتي لا محالة إذا حافظنا على هدوئنا".

وأضاف: "تعرضنا لهزة في أول 5 دقائق من الشوط الثاني باستقبال هدفين متتاليين، ولكن شخصية اللاعبين ظهرت في الوقت المناسب، لقد مررنا بمواقف مشابهة سابقا، مثل مباراتنا أمام بتروجيت التي عدنا فيها من التأخر 0-2 إلى التعادل 2-2، لذا كنا نثق في قدرتنا على العودة".

واختتم الخشاب تصريحاته قائلا: "في آخر 40 دقيقة فرضنا أسلوبنا وسجلنا ثلاثة أهداف، بل وكان بإمكاننا تسجيل الرابع والخامس وخطف الفوز، ولكن بالنظر لسيناريو اللقاء وتأخرنا بثلاثية، فنحن راضون جدا عن نقطة التعادل".