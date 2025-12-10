إعلان

مكون من 20 نقطة.. أوكرانيا تستعد لتقديم مقترح منقح إلى أمريكا لإنهاء الحرب

كتب : مصراوي

01:27 ص 10/12/2025

ترامب وزيلينسكي

وكالات

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن كييف وشركاءها الأوروبيين سيكونون مستعدين قريبا لتقديم وثائق منقحة إلى الولايات المتحدة بشأن خطة لإنهاء الحرب، وذلك بعد مساع دبلوماسية حثيثة على مدى الأيام الماضية.

وتتعرض كييف لضغوط من البيت الأبيض للتوصل إلى السلام بسرعة، لكنها ترفض خطة مدعومة من الولايات المتحدة تم اقتراحها الشهر الماضي، ويراها كثيرون متسقة مع مطالب موسكو.

ويسعى المسؤولون الأوكرانيون أيضا إلى الحصول على ضمانات أمنية قوية من الشركاء، في حال التوصل إلى اتفاق، لمنع روسيا من شن هجوم مرة أخرى في المستقبل.

وقال زيلينسكي في بيان، إن الأجزاء الجديدة في الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع قادة الترويكا الأوروبية "بريطانيا وفرنسا وألمانيا"، في لندن، جاهزة لمراجعتها من الولايات المتحدة.

كتب على منصة "إكس": "أجزاء الاتفاق المتعلقة بأوكرانيا وأوروبا صارت الآن أفضل، ونحن مستعدون لتقديمها إلى الولايات المتحدة نتوقع مع الجانب الأمريكي أن نجعل الخطوات المحتملة قابلة للتنفيذ بسرعة قدر الإمكان".

وقال زيلينسكي، إن الاقتراح يتكون من إطار عمل من 20 نقطة يتم تعديله باستمرار، ونص منفصل حول الضمانات الأمنية، ووثيقة ثالثة تركز على إعادة الإعمار.

وأضاف: "سيدخل هذا حيز التنفيذ عندما تنتهي الحرب أو يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار".

وتابع: "روسيا لم تظهر أي استعداد لمتابعة السلام، مستشهدا بالهجمات المستمرة على البنية التحتية الأوكرانية".

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن على أوكرانيا تسليم منطقة دونباس شرق البلاد بأكملها قبل أن توقف موسكو القتال، وهو ما دأب زيلينسكي على رفضه.

وقال ترامب: "إنهم الروس أكبر وأقوى بفارق كبير"، مضيفا أن على زيلينسكي أن يعي ذلك ويبدأ بتقبل الأمور، وفقا لسكاي نيوز.

ترامب وزيلينسكي ضغوط أمريكية على أوكرانيا أوكرانيا التوصل لاتفاق بشأن أوكرانيا اتفاق السلام المطروح أوكرانيا إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا مقترح جديد بشأن روسيا وأوكرانيا

