أول تعليق من أحمد عبد الرؤوف بعد تعادل الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

علق أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق الزمالك، على تعادل فريقه أمام كهرباء الإسماعيلية، بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق، نتيجة مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر.

وقال عبد الرؤوف في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "مباراة كهرباء الإسماعيلية لعبت في ظروف صعبة، نظرا لكثرة الغيابات في الفريق، فالفريق يلعب دون خط الدفاع الأساسي بشكل كامل".

وأضاف: "نجحنا في تسجيل هدفين مع بداية الشوط الثاني، بخلاف هدف التقدم الذي سجله الفريق في الشوط الأول، لكننا استقبلنا ثلاثة أهداف بعد ذلك بسبب بعض الأخطاء الدفاعية، لكن هذه الأمور ستتحسن خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل مشاركة عدد من اللاعبين الشباب اليوم".

وتابع:" خوان بيزيرا لم يرتكب أي خطأ بعد استبداله في المباراة، سأعمل على علاج الأخطاء في الفترة المقبلة، غياب خط الدفاع بالكامل تسبب في بعض المشاكل، ولكن هدفنا يظل هو التتويج بأي بطولة نشارك فيها".

واختتم عبد الرؤوف تصريحاته:" أشركت بارون أوشينج في مركز المساك اليوم لعدم وجود بدائل في هذا الخط، وفكرت في الاستعانة بمحمود جهاد في نفس المركز، لكن سرعات لاعبي كهرباء الإسماعيلية جعلتني أتراجع عن هذا القرار".

