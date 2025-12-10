خلال 6 ساعات.. الدفاعات الروسية تُدمر 38 مسيرة أوكرانية



وكالات



أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية أسقطت خلال 6 ساعات، 38 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات روسية، من بينها 4 كانت متجهة نحو العاصمة موسكو.

جاء في بيان الوزارة: "في 9 ديسمبر، بين الساعة الثانية والثامنة مساء بتوقيت موسكو، دمرت منظومات الدفاع الجوي، 38 طائرة مسيرة أوكرانية، 21 مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و7 مسيرات فوق مقاطعة موسكو، منها 4 كانت متجة نحو العاصمة، و6 مسيرات فوق مقاطعة كالوجا، و2 فوق مقاطعة بيلجورود، و2 فوق مقاطعة تولا".

ويستهدف المسلحون الأوكرانيون يوميا أهدافا مدنية في مختلف المناطق الروسية، ويتبع نظام كييف خلال ذلك، أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والمدفعية والصواريخ لقصف الأحياء السكنية والمنشات الحيوية المدنية في روسيا.

من جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرا وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، وفقا لروسيا اليوم.