جوجل تخطط لإطلاق أول نظاراتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي في 2026

قالت شركة جوجل، إنها تستعد لإطلاق أول نظارات مزودة بالذكاء الاصطناعي بحلول عام 2026، في إطار مساعيها لتعزيز وجودها في سوق الأجهزة الذكية القابلة للارتداء، ومنافسة شركة "ميتا" التي تتصدر هذا المجال خلال الفترة الأخيرة.

وتعاونت جوجل، التابعة لشركة "ألفابت"، في تطوير التصميم مع سامسونج وعلامتي النظارات "جينتل مونستر" و"واربي باركر"، التي وقعت معها اتفاقا بقيمة 150 مليون دولار في مايو الماضي.

وبحسب منشور نشرته الشركة على مدونتها الرسمية، تستعد جوجل لإطلاق نظارات تعتمد على الأوامر الصوتية فقط، تمكّن المستخدمين من التفاعل مباشرة مع مساعد الذكاء الاصطناعي "جيميني".

وتعمل الشركة على إصدار آخر مزوّد بشاشة مدمجة داخل العدسة، تظهر معلومات مثل اتجاهات التنقل وترجمات اللغات في الوقت الفعلي.

وأوضحت جوجل أن أول هذه النظارات سيطرح العام المقبل، دون الكشف عن التصميمات النهائية للطرازات المختلفة. وفي ملف تنظيمي قُدم الاثنين، أكدت "واربي باركر" أن النظارات المشتركة مع جوجل ستصل رسميا في 2026.

وسيتم تشغيل هذه النظارات عبر نظام "Android XR"، وهو نظام التشغيل الخاص بجوجل والمخصص لأجهزة الواقع المختلط والافتراضي المعتمدة على أندرويد.

وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان غوغل في مايو الماضي عن عودتها إلى سوق النظارات الذكية، إذ أشار سيرجي برين، الشريك المؤسس للشركة، إلى أن إخفاقات التجارب السابقة تعود إلى محدودية الذكاء الاصطناعي آنذاك وضعف خبرات الشركة في سلسلة التوريد، مما أدى إلى ارتفاع التكلفة وفشل المشروع الأول.

وتشهد سوق الأجهزة الذكية القابلة للارتداء موجة توسع متسارعة، حيث تتصدر "ميتا" المشهد من خلال نظارات "راي بان ميتا" التي لاقت نجاحا لافتا، بفضل تزويدها بمساعد "Meta AI". كما أطلقت الشركة في سبتمبر نظارات بشاشة عرض صغيرة تتيح رؤية الرسائل والترجمات الفورية داخل العدسة.

وتواصل شركات مثل "سناب" و"علي بابا" تطوير نظاراتها الذكية، في ظل توسع هذه الفئة التكنولوجية التي لا تزال صغيرة لكنها تشهد تنافسًا محتدمًا بين الشركات الكبرى.