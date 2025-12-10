وزير إسرائيلي: الحرب على سوريا باتت حتمية



وكالات

قال وزير شؤون الشتات الإسرائيلي عميحاي شيكلي، تعليقا على تطورات محيط القنيطرة السورية، إن الحرب على سوريا باتت حتمية

جاءت تصريحات شيكلي عقب تداول مقاطع تظهر تحركات لقوات أمن سورية ومسلحين قرب مواقع انتشار الجيش الإسرائيلي في ريف القنيطرة، ما اعتبرته تل أبيب "تهديدا أمنيا"، رغم أن المنطقة تشهد منذ سنوات اعتداءات إسرائيلية متكررة وتوغلات وانتهاكات مستمرة للسيادة السورية.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، أن حادثة التوتر التي وقعت في القنيطرة بين قوة من الجيش الإسرائيلي ومواطنين سوريين قرب المدينة تزامنت مع جولة ميدانية أجراها كل من سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك وولز، وسفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة داني دانون، في المنطقة.

وبحسب الصحيفة، دخل وولز ودانون إلى القنيطرة القديمة خلال الجولة مرتديين معدات حماية، وأجريا تقييما ميدانيا للوضع.

وخلال عودتهما إلى المركبات، وقعت حادثة غير اعتيادية تمثلت باضطرابات وإطلاق نار بعد مرور الموكب المسلح، ومحاولة الجيش الإسرائيلي، وفق روايته، اعتقال عنصر من حركة الجهاد الإسلامي.

وأشارت الصحيفة إلى أن السفيرين لم يشاهدا الحادثة مباشرة، لكنهما كانا على بعد مئات الأمتار فقط من موقعها.

ونقلت يديعوت أحرنوت، أن دانون تلقى إحاطة فورية من قائد اللواء في المنطقة، وسارع إلى إبلاغ السفير الأمريكي بتفاصيل ما جرى، قبل أن يتلقى الطرفان لاحقا إحاطات عسكرية حول "التهديدات" على الجبهتين اللبنانية والسورية.

وشملت الجولة أيضا مواقع في الجليل الأعلى المحتل، ومرتفعات الجولان المحتل، إضافة إلى لقاء مع ضابط رفيع في قوة "أندوف" التابعة للأمم المتحدة.

ونشرت وسائل إعلام سورية تسجيلات مصورة من منطقة خان أرنبة قرب القنيطرة، تظهر مسلحين من قوات أمن النظام السوري يتحركون في شاحنات صغيرة وبحوزتهم أسلحة ظاهرة، بمحاذاة آليات عسكرية إسرائيلية.

ووفق ما أوردته الصحيفة، أُصيب ما لا يقل عن مدنيين سوريين جراء ما وصفه جيش الاحتلال بـ"إطلاق نار تحذيري".

من جانبه، زعم الجيش الإسرائيلي، أن الحادثة سبقتها إخلالات بالنظام ورشق بالحجارة باتجاه جنوده، ما دفعهم إلى إطلاق نار في الهواء والانسحاب إلى مواقع آمنة.

في المقابل، أفادت تقارير سورية باندلاع تظاهرة في خان أرنبة احتجاجا على وجود الجيش الإسرائيلي، ونشاط طائراته المسيرة في أجواء المنطقة.

وفي تطور سياسي لافت، نقلت الصحيفة عن مصادر أمريكية، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عبر عن غضبه الشديد من تصريحات المبعوث الأمريكي إلى سوريا، توم باراك، الذي قال خلال منتدى الدوحة إن ما نجح في هذه المنطقة أكثر من أي شيء آخر هو الملكية.

وقال نتنياهو عن باراك خلال لقائه بالسفير وولز: "لقد فقد صوابه تماما يفضل الملكية على الديمقراطية ويخدم المصالح التركية في المنطقة".

في سياق متصل، نفت رئاسة الوزراء في إسرائيل تقارير إعلامية عربية تحدثت عن التوصل إلى اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا، ووصفتها أنها "أخبار كاذبة بالكامل"، مع الإقرار بوجود اتصالات جرت برعاية أمريكية دون التوصل إلى تفاهمات.

في ختام الجولة، قال السفير الإسرائيلي داني دانون، إن التهديدات من الشمال واضحة، مضيفا: "على حدود لبنان نرى عن قرب تصميم الجيش على مواجهة تعاظم قوة حزب الله والتهديد الإيراني، وعلى الجبهة السورية نواجه تحديات إضافية ناجمة عن عدم الاستقرار".

كما هاجم ما وصفه بـ"التقارير الأحادية والمشوهة" التي قدمت لأعضاء مجلس الأمن خلال زيارتهم الأخيرة للمنطقة، على حد تعبيره، وفقا لروسيا اليوم.