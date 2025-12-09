"الجوهري وضع بذرة التطور".. هيثم فاروق يشيد بمنتخب الأردن

أشاد هيثم فاروق، لاعب الزمالك السابق، بتطور كرة القدم الأردنية، بعد التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب، عقب الفوز على مصر بثلاثية نظيفة.

وكتب هيثم فاروق، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس": "سعيد جدا للتطور والتقدم الذي حدث لكرة القدم الأردنية وخصوصاً أن من وضع بذرة هذا التطور هو المصري القدير محمود الجوهري رحمة الله عليه".

وتولى الأسطورة المصرية محمود الجوهري، تدريب منتخب الأردن من عام 2002 حتى 2007، كما أنه كان مشرفا على مراكز الواعدين.

وتحت قيادة الجوهري، وصل منتخب الأردن إلى ربع نهائي كأس آسيا 2004، لكنه خسر بركلات الترجيح من اليابان، ووصل المنتخب معه إلى أعلى مركز له في التصنيف العالمي، وهو 37.

