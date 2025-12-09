مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

الإمارات

3 1
16:30

الكويت

كأس العرب

مصر الثاني

0 3
16:30

الأردن

كأس العرب

الجزائر الثاني

2 0
19:00

العراق

كأس رابطة الأندية

بيراميدز

1 6
20:00

البنك الاهلي

كأس رابطة الأندية

كهرباء الإسماعيلية

3 3
20:00

الزمالك

دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان

0 0
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

0 1
22:00

آ. فرانكفورت

جميع المباريات

"الجوهري وضع بذرة التطور".. هيثم فاروق يشيد بمنتخب الأردن

كتب : هند عواد

10:19 م 09/12/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محمود الجوهري (2)
  • عرض 6 صورة
    محمود الجوهري (1)
  • عرض 6 صورة
    محمود الجوهري (4)
  • عرض 6 صورة
    محمود الجوهري (5)
  • عرض 6 صورة
    محمود الجوهري (3)

أشاد هيثم فاروق، لاعب الزمالك السابق، بتطور كرة القدم الأردنية، بعد التأهل إلى ربع نهائي كأس العرب، عقب الفوز على مصر بثلاثية نظيفة.

وكتب هيثم فاروق، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس": "سعيد جدا للتطور والتقدم الذي حدث لكرة القدم الأردنية وخصوصاً أن من وضع بذرة هذا التطور هو المصري القدير محمود الجوهري رحمة الله عليه".

وتولى الأسطورة المصرية محمود الجوهري، تدريب منتخب الأردن من عام 2002 حتى 2007، كما أنه كان مشرفا على مراكز الواعدين.

وتحت قيادة الجوهري، وصل منتخب الأردن إلى ربع نهائي كأس آسيا 2004، لكنه خسر بركلات الترجيح من اليابان، ووصل المنتخب معه إلى أعلى مركز له في التصنيف العالمي، وهو 37.

اقرأ أيضًا:

منتخب مصر يودع بطولة كأس العرب بالخسارة أمام الأردن بثلاثية

"أنت عار".. المحمدي يفتح النار على كاراجر دفاعا عن صلاح

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هيثم فاروق يشيد بمنتخب الأردن هيثم فاروق لاعب الزمالك السابق بطولة كأس العرب 2025 هزيمة منتخب مصر من الأردن محمود الجوهري

