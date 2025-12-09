مباريات الأمس
لاعب كهرباء الإسماعيلية يتحدث "لمصراوي" عن العودة بالنتيجة ضد الزمالك

كتب : محمد القرش

11:57 م 09/12/2025 تعديل في 10/12/2025
  عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    سيف الخشاب مدافع إنبي
  • عرض 3 صورة
    الزمالك وكهرباء الإسماعيلية

أعرب سيف الخشاب، لاعب فريق كهرباء الإسماعيلية، عن سعادته الكبيرة بالتعادل المثير الذي حققه فريقه أمام نادي الزمالك بنتيجة 3-3، بعد أن كان متأخراً بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة.

وأكد "الخشاب" في تصريحات لموقع "مصراوي"، أن التعادل أمام منافس بحجم وقيمة الزمالك يعد نتيجة كبيرة، بغض النظر عن الغيابات التي يعاني منها الفريق الأبيض بسبب الأجندة الدولية للمنتخبات.

وأشار لاعب كهرباء الإسماعيلية إلى حاجة فريقه الماسة لهذه النتيجة الإيجابية في هذا التوقيت، لكسر حاجز سوء التوفيق الذي لازم الفريق خلال المباريات الأخيرة، قائلاً: "واجهنا سوء حظ غريب في آخر 5 مباريات، وكنا نقدم مستويات كبيرة أمام فرق قوية مثل بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، ولكننا كنا نخسر بسبب تفاصيل صغيرة رغم الأداء الجيد".

واختتم الخشاب حديثه مؤكداً أن الفريق يعتبر مباريات كأس الرابطة بمثابة فترة إعداد قوية للدور الثاني من الدوري، معربا عن أمله في البناء على الأداء القوي الذي قدمه اللاعبون في الشوط الثاني أمام الزمالك لتحقيق نتائج أفضل في قادم المواعيد.

