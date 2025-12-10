إعلان

"الساعات الذهبية" للنوم.. مفتاح الطاقة والصحة والشباب

كتب - محمود عبده:

09:00 ص 10/12/2025

تشير الدراسات الحديثة إلى أن النوم العميق لا يعتمد فقط على عدد الساعات، بل على توقيتها، إذ تعد الفترة بين الساعة 11:00 مساء و1:30 صباحا الأكثر أهمية لصحة الجسم والعقل.

وبحسب موقع "لينتا.رو"، توضح الدكتورة يكاتيرينا يونغ، أخصائية الغدد الصماء، أن هذه الفترة تعرف بـ "الساعات الذهبية" للنوم، إذ ينتج الجسم خلالها هرمون النوم الميلاتونين بنشاط، ما يعزز الراحة العميقة ويقلل من الشعور بالتعب صباحا.

وتؤكد يونغ أن الظلام التام شرط أساسي لإنتاج الميلاتونين، لأن التعرض للضوء يؤدي إلى تحلله ويعطل الإيقاعات البيولوجية للجسم.

وأضافت أن الجسم خلال هذه الساعات ينتج أيضا هرمون السوماتوتروبين، المعروف بهرمون النمو، الذي يساعد على حرق الدهون وتجديد الأنسجة ويحافظ على الشباب.

وتشير يونغ إلى أن الالتزام بالذهاب إلى الفراش في وقت محدد لا يقل أهمية عن عدد ساعات النوم، لضمان الاستفادة القصوى من هذه الفوائد.

