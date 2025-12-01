"حملة قاسية".. شوبير يوجه رسالة نارية بشأن ما يحدث مع محمد صلاح

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة قوية، بشأن الحملة الممنهجة والهجومية، التي يتعرض لها محمد صلاح نجم المنتخب الوطني، ونادي ليفربول من الجماهير الإنجليزية.

قال "شوبير" خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "أنا دائمًا أشجع أي نجم مصري أينما لعب، ولم أتخيل يومًا أنني سأشجع توتنهام، لكنني شجعت ويجان عندما كان عمرو زكي يلعب فيه، وعندما يلعب المصريون مع بعضهم البعض، أقوم بدعم الأقرب لي أكثر".

وأضاف: "لذلك أنا أشجع ليفربول بكل جنون بسبب صلاح، وحتى في الوقت الحالي، أشجع مانشستر سيتي بسبب مواقف بيب جوارديولا، لكن ليفربول يظل دائمًا في المرتبة الأولى في قلبي."

وأوضح: "غياب صلاح عن مباراة ليفربول أمس لم يكن بسبب الراحة، بل كان لأسباب فنية، وتمكن من تحقيق الفوز 2-0، وهذا يعكس قوة الفريق، ولكن صلاح يحتاج إلى دعم معنوي وفني في هذه الفترة."

وتابع: "صلاح يتعرض لحملة ممنهجة وما حققه مع ليفربول، خاصة بعد تسجيله 250 هدفًا وتحطيمه للأرقام القياسية، يستحق الدعم والاحترام، بدلاً من الانتقادات القاسية، لأنه صنع تاريخًا مع ليفربول، وهو الآن بحاجة للكلمة الطيبة والمساندة، خصوصًا قبل بطولة كأس أمم أفريقيا المقبلة، فهو قائد منتخب مصر ونجم الفريق الأول."

وشدد في تصريحاته: "محمد صلاح يُعد رمزًا للكرة المصرية، وحقق إنجازات مع الفراعنة بالتأهل لكأس العالم مع مصر مرتين، بالإضافة إلى وصوله لنهائي أمم أفريقيا مرتين، وأرى أن صلاح لن يتكرر في حياتنا مرة أخرى، ويجب علينا أن نعبّر عن حبنا وامتناننا لما قدمه لمصر، فهو سفير عظيم لكرة القدم المصرية."