أول تعليق من توروب على فوز الأهلي بكأس السوبر المصري

أبدى الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته الكبيرة بعدما تُوج بلقبه الأول مع الأهلي، خلال أسابيع قليلة من توليه المهمة الفنية للفريق.

وشدد المدرب على أن التتويج بالبطولات مع الأهلي كان هدفه الرئيسي قبل قدومه إلى مصر.

وأكد توروب عقب قيادته الأهلي للفوز على الزمالك بثنائية نظيفة في نهائي بطولة كأس السوبر الذي أقيم في أبو ظبي وحصد اللقب أنه كان يأمل في تحقيق أول لقب له مع الأهلي، وأنه سعيد للغاية بتحقيق هذا الإنجاز بعد أسابيع قليلة للغاية من توليه قيادة الفريق، ويتمنى أن يحقق المزيد من البطولات في المستقبل.

وأوضح أنه كان يعي جيدًا قبل توليه قيادة الأهلي مدى حجم وجماهيرية النادي الكبيرة، وكذلك مدى أهمية فوزه بجميع البطولات التي ينافس خلالها، لذلك يسعى بقوة للعمل على تحقيق نتائج مميزة في المباريات المقبلة، من أجل المنافسة بقوة على حصد جميع الألقاب المحلية والقارية.

اقرأ أيضًا:

3 بالعلامة الكاملة.. شادي محمد يقيم لاعبي الأهلي والزمالك بالأرقام عبر "مصراوي"

حكم دولي سابق يكشف مدى صحة إلغاء هدف الزمالك أمام الأهلي في السوبر