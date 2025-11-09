موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد تتويجه بكأس السوبر المصري

أول تعليق من توروب على فوز الأهلي بكأس السوبر المصري

كتب- نهى خورشيد:

حصد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقب كأس السوبر المصري للأبطال للمرة الـ16 في تاريخه عقب الفوز على غريمه التقليدي نادي الزمالك في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد على استاد محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاءت ثنائية القلعة الحمراء في السوبر المصري اليوم بتوقيع النجم المغربي أشرف بن شرقي، ولاعب الوسط مروان عطية.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

يستهل الأحمر مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بمواجهة قوية أمام شبيبة القبائل الجزائري، والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي، في أحد أيام 21-23 نوفمبر الجاري"لم يتم تحديد الموعد النهائي".