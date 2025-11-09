مباريات الأمس
كأس السوبر المصرى

الأهلي

2 0
17:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

4 0
16:00

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

0 0
17:15

ريال مدريد

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
22:00

برشلونة

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد تتويجه بكأس السوبر المصري

كتب : نهي خورشيد

08:02 م 09/11/2025
كتب- نهى خورشيد:

حصد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقب كأس السوبر المصري للأبطال للمرة الـ16 في تاريخه عقب الفوز على غريمه التقليدي نادي الزمالك في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد على استاد محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاءت ثنائية القلعة الحمراء في السوبر المصري اليوم بتوقيع النجم المغربي أشرف بن شرقي، ولاعب الوسط مروان عطية.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

يستهل الأحمر مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بمواجهة قوية أمام شبيبة القبائل الجزائري، والمقرر إقامتها على ستاد القاهرة الدولي، في أحد أيام 21-23 نوفمبر الجاري"لم يتم تحديد الموعد النهائي".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

