الموعد والقنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في السوبر

كتب : مصراوي

12:07 م 09/11/2025

نادي بيراميدز

يستعد الفريق الأول لنادي بيراميدز، لمواجهة سيراميكا كليوباترا اليوم الأحد، في بطولة السوبر المصري.

وتنطلق مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، اليوم الأحد، في الخامسة إلا ربع عصرا بتوقيت الإمارات، الثالثة إلا ربع بتوقيت القاهرة، في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في نهائي بطولة السوبر المصري.

وخسر فريق بيراميدز، في مباراة نصف النهائي من الزمالك، بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي المقابل، خسر سيراميكا كليوباترا، من النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف، في نصف الدور، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب هزاع بن زايد.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا

وتنقل مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، في الثالثة إلا ربع مساء اليوم عبر ثلاث قنوات وهم قناة أون تايم سبورت 2، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها وقناة أبوظبي الرياضية وقناة دبي الرياضية.

نادي بيراميدز سيراميكا كليوباترا بطولة السوبر المصري

