ماذا يحدث عندما تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم الأحد؟

تفصلنا ساعات قليلة عن قمة الكرة المصرية والعربية، وهى مباراة الأهلي والزمالك، التي تقام غدا الأحد، على ملعب "محمد بن زايد"، في نهائي السوبر المصري".

ويستضيف ملعب محمد بن زايد، مباراة الأهلي والزمالك غدا الأحد، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات نهائي كأس السوبر المصري.

وكان المارد الأحمر، صعد إلى نهائي البطولة، بعد الفوز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي، فيما صعد الزمالك إلى الدور ذاته، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح.

وسيحصل الفائز في نهائي بطولة السوبر المصري، على مبلغ مالي 300 ألف دولار، فيما سيحصد صاحب المركز الثاني مبلغ 200 ألف دولار.

وضمن كل فريق من الفرق الأربعة المشاركة في بطولة السوبر المصري، الحصول على مبلغ 50 ألف دولار، نظير المشاركة في البطولة فقط.

ويذكر أن الأهلي، هو حامل لقب النسخة الماضية من بطولة كأس السوبر المصري، بعد الفوز على حساب الزمالك، بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح، في مباراة أقيمت على ملعب "محمد بن زايد".

