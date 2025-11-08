مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

سندرلاند

2 2
19:30

أرسنال

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

3 1
19:30

ليفانتي

كأس العالم تحت 17 عاما

السعودية

3 2
17:45

نيوزيلندا

الأهلي يختتم تدريباته لمواجهة الزمالك في نهائي السوبر

كتب : محمد القرش

08:55 م 08/11/2025

مران الأهلي الجماعي

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي استعداداته لمواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، المقرر إقامته في الخامسة والنصف مساء غد الأحد بتوقيت القاهرة، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وخاض الفريق مرانه الختامي مساء اليوم، حيث شهدت ربع الساعة الأولى حضور وسائل الإعلام وفقًا للوائح، قبل أن يركز الجهاز الفني بقيادة ييس توروب على الجوانب الخططية والفنية الخاصة بالمباراة.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي السوبر المصري بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف في نصف نهائي البطولة.

ووفقًا لما أسفر عنه الاجتماع الفني الذي عُقد اليوم، تقرر أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء في مواجهة الغد أمام الزمالك.

الأهلي أخبار الأهلي مران الأهلي الأهلي والزمالك السوبر المصري كأس السوبر المصري

