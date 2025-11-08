"صاحب أصول فلسطينية".. من هو لوكاس أسادي صفقة الأهلي المحتملة؟

"قبل مباراة السوبر".. وليد صلاح الدين يتحدث عن حالة إمام عاشور الصحية

تصدر المهاجم التشيلي صاحب الأصول الفلسطينية لوكاس أسادي، مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، خلال الساعات الماضية، بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى النادي الأهلي.

وذكرت إذاعة ADN التشيلية، اليوم السبت الموافق 8 نوفمبر الجاري، أن مسؤولي الأهلي استفسروا عن إمكانية التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 21 عامًا ولكن لم يقدموا أي عرض رسمي.

ويسعى المارد الأحمر، للتعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتعويض رحيل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، الذي رحل في يونيو الماضي عن الفريق.

من هو لوكاس أسادي المرشح للإنضمام للأهلي

ويبلغ لوكاس أومبيرتو أسادي ريجاداس من العمر 21 عاما، فهو من مواليد 1 أغسطس من عام 2004، في مدينة بونتي ألتو بتشيلي.

وبدأ أسادي مشواره في كرة القدم، من بوابة نادي يونيفرسيداد دي، وهو الفريق الذي يلعب ضمن صفوف إلى الأن، حيث تم تصعيده إلى الفريق الأول بالفريق، في يناير من عام 2022.

وتبلغ القيمة التسويقية للاعب صاحب الـ 21 عاما، مبلغ 2 ونص مليون يورو، لكنه وصل في عام 2023، إلى أعلى قيمة تسويقية له والتي بلغت في ذلك الوقت 4 مليون يورو.

وشارك صاحب ال 21 عاما رفقة فريقه، منذ تصعيده إلى الفريق الأول، في 131 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 20 هدفا وتقديم 10 تمريرات حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي، ظهر أسادي مع منتخب تشيلي الأول في 6 مباريات، لكنه لم يتمكن من تسجيل أي هدف.

ويذكر أن أسادي شارك خلال الموسم الحالي، رفقة فريق يونيفرسيداد دي، خلال الموسم الحالي في 30 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 11 هدفا وتقديم 6 تمريرات حاسمة.

