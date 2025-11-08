يترقب عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي، متابعة مباراة نهائي كأس السوبر بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها غدا الأحد بالإمارات.

ويستضيف ملعب محمد بن زايد في الإمارات غدا الأحد، مباراة نهائي كأس السوبر المصري، بين الأهلي والزمالك، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وتعد هذه هى المباراة الرابعة، التي يستضيفها ملعب محمد بن زايد، لنهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، حيث سبق لب نهائي السوبر في 3 نسخ سابقة على الملعب ذاته.

ويحمل ملعب "محمد بن زايد" رقما طريفا في نهائي السوبر، حيث لم يسجل أي هدف في المباريات الثلاث السابقة، انتهت جميعها بالتعادل السلبي.

وخلال 3 مواجهات سابقة، تمكن الفارس الأبيض من تحقيق الفوز في مباراتين ونجح الأحمر في الفوز بمباراة وحيدة، وجميعهم بركلات الترجيح.

وجاءت نتائج الفريقين معا في نهائي السوبر على ملعب محمد بن زايد كالتالي:

موسم 2016-2017، انتهت 0-0، فاز الزمالك 3-1 بركلات الترجيح.

موسم 2019-2020، انتهت 0-0، فاز الزمالك 4-3 بركلات الترجيح.

موسم 2024-2025، انتهت 0-0، فاز الأهلي 7-6 بركلات الترجيح.

