مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

2 2
14:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
17:00

فولهام

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
19:30

أرسنال

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
19:00

تورينو

الدوري الإيطالي

بارما

- -
21:45

ميلان

الدوري الفرنسي

لوهافر

- -
20:00

نانت

جميع المباريات

إعلان

"لم يستوعبوا طريقتي والتشكيل لم يُحسم".. توروب يتحدث عن مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر

كتب : مصطفى الجريتلي

03:31 م 08/11/2025
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    مباراة الأهلي وسيراميكا
  • عرض 19 صورة
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا
  • عرض 19 صورة
    أحمد فهمي يتابع مباراة النادي الأهلي (2)
  • عرض 19 صورة
    أحمد فهمي يتابع مباراة النادي الأهلي (1)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي وسيراميكا
  • عرض 19 صورة
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (16) (1)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (6) (1)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (5) (1)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (3) (1)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (7) (1)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (11) (1)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (10) (1)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (12) (1)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (8) (1)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (9) (1)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (13) (1)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (14) (1)
  • عرض 19 صورة
    الأهلي وسيراميكا كليوباترا (1) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال المدير الفني الدنماركي لفريق الأهلي، ياس توروب، إنه سيتحدث مع لاعبيه بخصوص التمركز الدفاعي والهدف الذي سكن مرماهم خلال مباراة سيراميكا كليوباترا.

وأشار توروب خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك الذي تم عقده اليوم السبت:"هناك تحسن ملحوظ في أداء اللاعبين والتمركز الدفاعي ولكنني سأتحدث معهم بخصوص الهدف الذي سكن مرمانا أمام سيراميكا كليوباترا".

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر

الأهلي سيلتقي فريق الزمالك عند 05:30 مساء يوم غد الأحد في نهائي كأس السوبر بعدما تأهل الأول على حساب سيراميكا كليوباترا بالفوز بهدفين مقابل هدف بدور نصف النهائي.

وأوضح المدرب الدنماركي أنه لم يستقر على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الزمالك بعد ولكن سيتم ذلك عقب نهاية الحصة التدريبية للفريق مساء اليوم:"نعمل بشكل جيد ونتقدم في المستوى، ولكن 4 أو 5 أسابيع ليست كافية للاعبين من أجل استيعاب طريقتي، ونعمل بشكل مستمر لتجهيز الفريق على استغلال الفرص التي نقوم بتحضيرها، وكل لاعب لديه دوره ويعلم ما انتظره منه".

ونوه مدرب الأهلي إلى أنهم غيّروا الكثير من الأمور عن الجهاز الفني السابق كما وضع الخطة الخاصة به لتحقيق الفوز:"لن أفصح عن خطتي وإلا فسأكون مساعدًا للزمالك وأتفق بأننا قدمنا مستوى هجومي أفضل وبدأنا في رؤية ما عملنا عليه خلال الأسابيع الماضية خلال المباريات".

وأردف توروب:"الفوز يحتاج لقدرات عالية من اللاعبين، وتريزيجيه أظهر ذلك في المباراة الماضية، وليس بسبب هدفه فقط ولكن بسبب أيضًا تعاونه الرائع مع زملائه في الملعب وأساند جميع اللاعبين في الفريق، وحتى مع عدم اختيارهم للمنتخب فسأظل أساندهم طوال الوقت".

وأتم مدرب الأهلي تصريحاته بقوله:"أمنح كافة اللاعبين الحرية في التحرك وتبادل الأماكن في الملعب، والأهم أداء الفريق ككل ولدي فكرة حول الحساسية التي تحيط بمباراة الأهلي والزمالك، وأعلم أنها أهم مباراة لجماهيرنا، ومواجهتي مع الغريم التاريخي فرصة للفوز بأول ألقابي مع الأهلي".

اقرأ أيضًا:
ماذا قدم محمد إسماعيل قبل انضمامه الأول لمنتخب مصر؟

"زار شباك الأهلي" .. من هو مروان عثمان الذي ضمه حسام حسن لقائمة منتخب مصر؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

توروب موعد مباراة الأهلي والزمالك موعد نهائي كأس السوبر المصري كأس السوبر المصري الزمالك الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

- الافتتاح غدا.. 15 صورة من داخل وخارج محطات مونوريل شرق النيل
اضغط للتفاصيل- الإعدام شنقاً لقاتلة أطفال دلجا وزوجها بالمنيا
"غيبوبة ونزيف حاد".. ننشر التقرير الطبي لإصابات المطرب إسماعيل الليثي (صور)