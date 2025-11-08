"أنا كذلك غاضب".. أول رد من أحمد عبدالرؤوف على استبعاد حسام حسن لناصر ماهر

قال المدير الفني الدنماركي لفريق الأهلي، ياس توروب، إنه سيتحدث مع لاعبيه بخصوص التمركز الدفاعي والهدف الذي سكن مرماهم خلال مباراة سيراميكا كليوباترا.

وأشار توروب خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك الذي تم عقده اليوم السبت:"هناك تحسن ملحوظ في أداء اللاعبين والتمركز الدفاعي ولكنني سأتحدث معهم بخصوص الهدف الذي سكن مرمانا أمام سيراميكا كليوباترا".

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر

الأهلي سيلتقي فريق الزمالك عند 05:30 مساء يوم غد الأحد في نهائي كأس السوبر بعدما تأهل الأول على حساب سيراميكا كليوباترا بالفوز بهدفين مقابل هدف بدور نصف النهائي.

وأوضح المدرب الدنماركي أنه لم يستقر على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الزمالك بعد ولكن سيتم ذلك عقب نهاية الحصة التدريبية للفريق مساء اليوم:"نعمل بشكل جيد ونتقدم في المستوى، ولكن 4 أو 5 أسابيع ليست كافية للاعبين من أجل استيعاب طريقتي، ونعمل بشكل مستمر لتجهيز الفريق على استغلال الفرص التي نقوم بتحضيرها، وكل لاعب لديه دوره ويعلم ما انتظره منه".

ونوه مدرب الأهلي إلى أنهم غيّروا الكثير من الأمور عن الجهاز الفني السابق كما وضع الخطة الخاصة به لتحقيق الفوز:"لن أفصح عن خطتي وإلا فسأكون مساعدًا للزمالك وأتفق بأننا قدمنا مستوى هجومي أفضل وبدأنا في رؤية ما عملنا عليه خلال الأسابيع الماضية خلال المباريات".

وأردف توروب:"الفوز يحتاج لقدرات عالية من اللاعبين، وتريزيجيه أظهر ذلك في المباراة الماضية، وليس بسبب هدفه فقط ولكن بسبب أيضًا تعاونه الرائع مع زملائه في الملعب وأساند جميع اللاعبين في الفريق، وحتى مع عدم اختيارهم للمنتخب فسأظل أساندهم طوال الوقت".

وأتم مدرب الأهلي تصريحاته بقوله:"أمنح كافة اللاعبين الحرية في التحرك وتبادل الأماكن في الملعب، والأهم أداء الفريق ككل ولدي فكرة حول الحساسية التي تحيط بمباراة الأهلي والزمالك، وأعلم أنها أهم مباراة لجماهيرنا، ومواجهتي مع الغريم التاريخي فرصة للفوز بأول ألقابي مع الأهلي".

اقرأ أيضًا:

ماذا قدم محمد إسماعيل قبل انضمامه الأول لمنتخب مصر؟

"زار شباك الأهلي" .. من هو مروان عثمان الذي ضمه حسام حسن لقائمة منتخب مصر؟



