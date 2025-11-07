مباريات الأمس
مغامرة بثنائي.. الزمالك يزف بشرى سارة للجماهير قبل مباراة الأهلي

كتب : محمد القرش

11:29 ص 07/11/2025

فريق الزمالك

قرر نادي الزمالك المغامرة بتواجد الثنائي، محمد صبحي وخوان بيزيرا، في قائمة الفريق الأول لمواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري.


وقال عبد الناصر محمد في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "قدمنا مجهودا كبيرا في مباراة اليوم، وربنا كلل مجهودنا و تأهلنا للمباراة النهائية".


وأضاف: "دائما جمهور الزمالك هو رقم واحد والداعم الأساسي للفريق، ومجلس الإدارة واللاعبين والجهاز الفني يد واحدة".


وعن جاهزية بيزيرا وصبحي للنهائي، أجاب: "الثنائي سيتواجد في نهائي كأس السوبر نوعا من المغامرة، بيزيرا بدأ يتدرب، ويحاول الجهاز الفني والطبي تجهيزه للاستعانة به، لكن يجب إجراء سونار أولا لتحديد موقفه".


ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء الأحد المقبل.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك محمد صبحي بيزيرا إصابة بيزيرا كأس السوبر المصري السوبر المصري الأهلي ضد الزمالك

