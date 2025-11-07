مغامرة بثنائي.. الزمالك يزف بشرى سارة للجماهير قبل مباراة الأهلي



قرر نادي الزمالك المغامرة بتواجد الثنائي، محمد صبحي وخوان بيزيرا، في قائمة الفريق الأول لمواجهة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري.



وقال عبد الناصر محمد في تصريحات عبر قناة "أون سبورت": "قدمنا مجهودا كبيرا في مباراة اليوم، وربنا كلل مجهودنا و تأهلنا للمباراة النهائية".



وأضاف: "دائما جمهور الزمالك هو رقم واحد والداعم الأساسي للفريق، ومجلس الإدارة واللاعبين والجهاز الفني يد واحدة".



وعن جاهزية بيزيرا وصبحي للنهائي، أجاب: "الثنائي سيتواجد في نهائي كأس السوبر نوعا من المغامرة، بيزيرا بدأ يتدرب، ويحاول الجهاز الفني والطبي تجهيزه للاستعانة به، لكن يجب إجراء سونار أولا لتحديد موقفه".



ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء الأحد المقبل.