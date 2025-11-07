تامر عبد الحميد: "بيراميدز يمتلك أقوى قائمة.. والونش حجم خطورة ماييلي"

أشاد تامر عبد الحميد "دونجا"، لاعب الزمالك السابق، بأداء الأبيض ضد بيراميدز، في مباراة نصف نهائي كأس السوبر المصري، التي جمعت بينهما مساء أمس، وانتهت بفوز الزمالك بركلات الترجيح 5-4.

وقال تامر عبد الحميد في تصريحات عبر برنامج "ستاد المحور": "سعيد جدًا بدعم جماهير الزمالك لعبد الرؤوف، الذي تولى المهمة في توقيت صعب، ونجح في غلق مفاتيح بيراميدز بعد أن ذاكر الفريق جيدًا".

وأضاف: "خط دفاع الزمالك بقيادة الونش نجح في تحجيم خطورة ماييلي مهاجم بيراميدز، وناصر ماهر هو "تيرموميتر" أداء الفريق والعقل المفكر داخل الملعب".

واختتم تامر عبد الحميد: "بيراميدز يمتلك أقوى قائمة في مصر، وأتوقع أن يكون أحمد عبد الرؤوف مدربًا كبيرًا في المستقبل، بعد الثقة التي حصل عليها من مجلس الإدارة والجماهير".

