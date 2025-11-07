مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

إلتشي

- -
22:00

ريال سوسيداد

كأس العالم تحت 17 عاما

مصر

- -
15:30

فنزويلا

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

- -
21:45

كريمونيسي

جميع المباريات

إعلان

تامر عبد الحميد: "بيراميدز يمتلك أقوى قائمة.. والونش حجم خطورة ماييلي"

كتب : هند عواد

11:07 ص 07/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري (1)
  • عرض 5 صورة
    مران الزمالك (5) (1)
  • عرض 5 صورة
    مران الزمالك (3) (1)
  • عرض 5 صورة
    مران الزمالك (1) (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أشاد تامر عبد الحميد "دونجا"، لاعب الزمالك السابق، بأداء الأبيض ضد بيراميدز، في مباراة نصف نهائي كأس السوبر المصري، التي جمعت بينهما مساء أمس، وانتهت بفوز الزمالك بركلات الترجيح 5-4.

وقال تامر عبد الحميد في تصريحات عبر برنامج "ستاد المحور": "سعيد جدًا بدعم جماهير الزمالك لعبد الرؤوف، الذي تولى المهمة في توقيت صعب، ونجح في غلق مفاتيح بيراميدز بعد أن ذاكر الفريق جيدًا".

وأضاف: "خط دفاع الزمالك بقيادة الونش نجح في تحجيم خطورة ماييلي مهاجم بيراميدز، وناصر ماهر هو "تيرموميتر" أداء الفريق والعقل المفكر داخل الملعب".

واختتم تامر عبد الحميد: "بيراميدز يمتلك أقوى قائمة في مصر، وأتوقع أن يكون أحمد عبد الرؤوف مدربًا كبيرًا في المستقبل، بعد الثقة التي حصل عليها من مجلس الإدارة والجماهير".

اقرأ أيضًا:

كريستيانو: أنا أكثر وسامة من بيكهام.. وأشهر من دونالد ترامب

الأهلي يعلن عبر "مصراوي" جاهزية ثلاثي الفريق لمباراة الزمالك

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك الزمالك وبيراميدز الونش كأس السوبر المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تحذير عالمي.. تطبيقات مزيفة تخترق "جوجل بلاي" وتسرق بيانات المستخدمين
- الصور الأولى من جنازة والد الفنان محمد رمضان
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات الجمعة