مصدر يكشف لمصراوي سبب الإيقاف الرابع لقيد الزمالك

كشف مصدر سبب إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمرة الرابعة إيقاف قيد الزمالك.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة أن القضايا الثلاث التي تم إيقاف الزمالك بسبب بتاريخ 3 نوفمبر الجاري كانت لعدم سداد مستحقات مساعدي المدير الفني البرتغالي السابق للفريق جوزيه جوميز أمام إيقاف القيد بتاريخ 6 من الشهر ذاته جاء بسبب مستحقات المدرب نفسه.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه أن المدير الفني البرتغالي كان يتبقى له مبلغ 120 ألف دولار، ومساعديه 20 ألف كل منهم، وحال الوصول لتسوية معهما سيتم إلغاء العقوبة من جانب الاتحاد الدولي.

