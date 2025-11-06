فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك في قضية رابعة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الخميس، عبر موقعه الرسمي إيقاف قيد الزمالك لفترة رابعة.

ولم يكشف الاتحاد الدولي، عن أسباب تلك القضايا، خاصة وأن الزمالك يعاني من العديد من الأزمات المالية في الفترة الحالية، ولم يوفي بعهوده في سداد المستحقات للعديد من الجهات الخارجية.

وكان الاتحاد الدولي قد أعلن إيقاف قيد الزمالك بسبب ثلاث قضايا مختلفة بتاريخ 3 نوفمبر الحالي.

