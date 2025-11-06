رد فعل مصطفى محمد بعد تأهل الزمالك لنهائي السوبر المصري

مصدر يكشف لمصراوي موقف بيزيرا من مباراة الزمالك والأهلي

أول تعليق من أحمد عبد الرؤوف على فوز الزمالك أمام بيراميدز

15 صورة أثارت الجدل في مباريات كأس السوبر اليوم

أول تعليق من عبدالله السعيد عقب تأهل الزمالك لنهائي السوبر

شارك المهاجم الدولي مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي الحالي والزمالك السابق، صورة من تأهل الأبيض لنهائي كأس السوبر المصري على حساب بيراميدز.

ونشر مصطفى محمد صورة من مباراة الزمالك وبيراميدز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

في سياق متصل نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من حسم بطاقة التأهل للمباراة النهائية من بطولة السوبر المصري بالفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 4-5.

موعد مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس السوبر المصري

يلتقي الزمالك والأهلي في نهائي السوبر المصري يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

إقرأ أيضًا..

ملخص وأهداف مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس السوبر المصري

موعد مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس السوبر المصري

ملخص الشوط الثاني من مباراة الزمالك وبيراميدز