مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى

الأهلي

2 1
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى

الزمالك

0 0
19:30

بيراميدز

الدوري الأوروبي

أوتريخت

1 1
19:45

بورتو

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

0 3
19:45

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي

نيس

1 3
19:45

فرايبورج

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

0 2
22:00

روما

الدوري الأوروبي

سبورتينج براجا

2 4
22:00

جينك

دوري المؤتمر الأوروبي

ماينز

2 1
19:45

فيورنتينا

جميع المباريات

إعلان

رد فعل مصطفى محمد بعد تأهل الزمالك لنهائي السوبر المصري

كتب : محمد عبد الهادي

10:59 م 06/11/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري (1)
  • عرض 9 صورة
    الزمالك وبيراميدز في كأس السوبر المصري
  • عرض 9 صورة
    مران الزمالك (2) (1)
  • عرض 9 صورة
    مران الزمالك (1) (1)
  • عرض 9 صورة
    مران الزمالك (5) (1)
  • عرض 9 صورة
    شيكو بانزا لاعب الزمالك ضد البنك الأهلي (5)
  • عرض 9 صورة
    الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 9 صورة
    شيكو بانزا لاعب الزمالك ضد البنك الأهلي (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شارك المهاجم الدولي مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي الحالي والزمالك السابق، صورة من تأهل الأبيض لنهائي كأس السوبر المصري على حساب بيراميدز.

ونشر مصطفى محمد صورة من مباراة الزمالك وبيراميدز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

في سياق متصل نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من حسم بطاقة التأهل للمباراة النهائية من بطولة السوبر المصري بالفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 4-5.

موعد مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس السوبر المصري

يلتقي الزمالك والأهلي في نهائي السوبر المصري يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

مصطفي محمد

إقرأ أيضًا..

ملخص وأهداف مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس السوبر المصري

موعد مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس السوبر المصري

ملخص الشوط الثاني من مباراة الزمالك وبيراميدز

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك مصطفي محمد الزمالك وبيراميدز كأس السوبر المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025.. بدء التصويت في نيوزيلندا