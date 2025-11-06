مصدر يكشف لمصراوي موقف بيزيرا من مباراة الزمالك والأهلي

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من حجز بطاقة التأهل رسميًا لنهائي السوبر المصري بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح.

وفاز الزمالك على نظيره بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 ، بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

ملخص الشوط الثاني من مباراة الزمالك وبيراميدز

شهد الشوط الثاني من أحداث المباراة، استحواذًا وسيطرة من قبل لاعبو الزمالك، حيث طالب لاعبو الأبيض بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 49.

كما أجري أحمد عبدالرؤف مدرب الزمالك تغييرات بدخول شيكو بانزا وسيف جعفر وخروج أحمد شريف .

وجاءت أخطر فرص الزمالك عن طريق المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقة 87، بعد تمريرة من عبد الله السعيد، لكن كرته مرت بجوار القائم بعد الانفراد بالحارس أحمد الشناوي.

وأهدر ايفرتون دا سيلفا فرصة محققة لبيراميدز في الدقيقة 90، بعد عرضية متقنة من محمد الشيبي، لكن الجناح البرازيلي سدد الكرة فوق العارضة.

وعقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف، نجح محمد عواد حارس الزمالك في ترجيح كفة الفارس الأبيض ليصعد به لنهائي السوبر المصري ويضرب موعدًا مع النادي الأهلي.

