حكم دولي سابق يتحدث عن أحقية سيراميكا الحصول على ركلة جزاء أمام الأهلي

كتب - يوسف محمد:

07:50 م 06/11/2025 تعديل في 07/11/2025
أكد الحكم الدولي السابق توفيق السيد، أن فريق سيراميكا كليوباترا كان يستحق الحصول على ركلة جزاء، خلال مباراته مع الأهلي، في بطولة كأس السوبر.

وتلقى فريق سيراميكا كليوباترا الهزيمة من النادي الأهلي اليوم، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وقال السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "بيراميدز يستحق الحصول على ركلة جزاء، بعد اصطدام الكرة في يد مدافع الأهلي ياسين مرعي داخل منطقة الجزاء".

وأضاف: "يد ياسين مرعي مدافع الأهلي لم تكن في محيط جسمه، لذلك كان يجب على الحكم احتساب ركلة جزاء".

واختتم السيد تصريحاته: "حديث الحكم محمود البنا مع علي ماهر مدرب سيراميكا، كان على الكرة الثانية التي ارتطمت في يد كوكا، هذه اللعبة لم يكن بها أي مخالفة ولكن الخطأ كان على ياسين مرعي".

