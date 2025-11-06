ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامته في الإمارات.

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام سيراميكا كليوباترا، اليوم الخميس 6 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، أعلن أمس الأربعاء، تعيين الحكم الدولي محمود البنا لإدارة مباراة نصف نهائي السوبر، بين سيراميكا كليوباترا والأهلي اليوم.

ماذا قدم الأهلي بحضور صافرة محمود البنا؟

ويعد محمود البنا، واحدا من أكثر الحكام الذين أداروا مباريات للمارد الأحمر في مختلف البطولات، حيث أدار للفريق 51 مباراة من قبل بكافة البطولات.

وخلال 51 مباراة سابقة أدارها البنا للأحمر، تمكن من تحقيق الفوز في 38 مباراة، وحضر التعادل في 9 مباريات وتلقى الهزيمة في 4 مباريات.

وأشهر البنا 71 بطاقة صفراء، في المباريات التي أدارها للمارد الأحمر، بالإضافة إلى إشهار 4 بطاقات حمراء.

واحتسب البنا خلال المباريات التي أدارها للمارد الأحمر، 13 ركلة جزاء.

ويذكر أن هذه ستكون المباراة الثانية، التي يديرها البنا للمارد الأحمر في بطولة السوبر المصري، حيث سبق وأدار مباراة نهائي السوبر عام 2023، بين الأهلي وبيراميدز، التي انتهت لصالح الأحمر بهدف دون مقابل.

أقرأ أيضًا:

عمر جابر: عندما يتواجد الزمالك في أي بطولة يكون المرشح الأول لحصدها

"لا نعرف الخوف وجماهير الزمالك خلفنا".. عبدالرؤوف يعلق على مواجهة بيراميدز