كأس السوبر المصرى

الأهلي

- -
17:00

سيراميكا كليوباترا

كأس السوبر المصرى

الزمالك

- -
19:30

بيراميدز

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

- -
14:30

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما

الأرجنتين

- -
15:30

تونس

الدوري الأوروبي

بازل

- -
19:45

ستيوا بوخارست

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

- -
19:45

سيلتا فيجو

الدوري الأوروبي

جلاسكو رينجرز

- -
22:00

روما

الدوري الأوروبي

شتوتجارت

- -
22:00

فينورد

بين الأهلي والاعتزال.. تغيرات على قائمة الزمالك منذ لقاء بيراميدز في نصف نهائي السوبر الماضي

كتب : هند عواد

08:33 ص 06/11/2025
    أحمد فتوح من مباراة الزمالك وبيراميدز
    عبدالله السعيد من مباراة الزمالك وبيراميدز
    أحمد حمدي من مباراة الزمالك وبيراميدز
    حالة جدلية من مباراة الزمالك وبيراميدز (2)
    الزمالك وبيراميدز
    الزمالك وبيراميدز
    حالة جدلية من مباراة الزمالك وبيراميدز (2)

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباراة بيراميدز، مساء اليوم في نصف نهائي كأس السوبر المصري، بـ9 تغييرات عن لقاء النسخة السابقة.

وفاز الزمالك على بيراميدز، بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، في مباراة نصف نهائي كأس السوبر المصري الموسم الماضي.

وخاض الزمالك مباراة الموسم الماضي، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: بنتايج - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - محمد شحاتة

خط الوسط: ناصر ماهر - عبدالله السعيد - زياد كمال

خط الهجوم: زيزو - محمود شيكابالا - سيف الدين الجزيري

ورحل عن تلك القائمة كل من، أحمد سيد زيزو الذي انتقل إلى الغريم التقليدي الأهلي، زياد كمال الذي انتقل إلى إنبي، إضافة إلى محمود شيكابالا الذي أعلن اعتزاله بنهاية الموسم الماضي.

فيما حل عن قائمة الزمالك كل من، مصطفى شلبي إلى البنك الأهلي، حمزة المثلوثي إلى الصفاقسي التونسي، أحمد محمود إلى الاتحاد السكندري وجيفرسون كوستا، إضافة إلى استبعاد الثناثية عمر فرج وناصر منسي من قائمة الفريق للنسخة الحالية.

الزمالك وبيراميدز الزمالك كأس السوبر المصري نصف نهائي كأس السوبر المصري

