يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباراة بيراميدز، مساء اليوم في نصف نهائي كأس السوبر المصري، بـ9 تغييرات عن لقاء النسخة السابقة.

وفاز الزمالك على بيراميدز، بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، في مباراة نصف نهائي كأس السوبر المصري الموسم الماضي.

وخاض الزمالك مباراة الموسم الماضي، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: بنتايج - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي - محمد شحاتة

خط الوسط: ناصر ماهر - عبدالله السعيد - زياد كمال

خط الهجوم: زيزو - محمود شيكابالا - سيف الدين الجزيري

ورحل عن تلك القائمة كل من، أحمد سيد زيزو الذي انتقل إلى الغريم التقليدي الأهلي، زياد كمال الذي انتقل إلى إنبي، إضافة إلى محمود شيكابالا الذي أعلن اعتزاله بنهاية الموسم الماضي.

فيما حل عن قائمة الزمالك كل من، مصطفى شلبي إلى البنك الأهلي، حمزة المثلوثي إلى الصفاقسي التونسي، أحمد محمود إلى الاتحاد السكندري وجيفرسون كوستا، إضافة إلى استبعاد الثناثية عمر فرج وناصر منسي من قائمة الفريق للنسخة الحالية.