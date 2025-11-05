أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي استعدادا لمباراة سيراميكا غدا الخميس، في بطولة كأس السوبر المصري.

ويستعد المارد الأحمر، لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا غدا، على ملعب "هزاع بن زايد"، في نصف نهائي كأس السوبر.

وعقد ياس توروب المدير الفني للمارد الأحمر، محاضرة مطولة مع اللاعبين قبل بداية المران، للحديث عن نقاط القوة والضعف في فريق سيراميكا، كما حذر اللاعبين من ارتكاب نفس الأخطاء التي ظهرت في مباراتي بتروجيت والمصري.

وأكد مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن توروب، قال للاعبيه إن فريق سيراميكا كليوباترا، بعيدا عن كونه متصدر الدوري حاليا، فهو يملك عناصر جيدة جدا، يجب الحذر منها.

وركز توروب على الكرات الثابتة في المران الختامي، حيث يرى أن الفريق لم يستطع الفوز في آخر مباراتين في الدوري، لعدم استغلال هذه الكرات بالشكل الأمثل، التي يرى أنها وسيلة جيدة وفعالة لفك الطلاسم الدفاعية.

ويدرس ياس توروب مشاركة بن شرقي غدا أمام سيراميكا، بشكل أساسي على حساب طاهر محمد طاهر في مركز الجناح، بجانب مشاركة محمد شكري بدلا من كوكا.

أقرأ أيضًا:

عمر جابر: عندما يتواجد الزمالك في أي بطولة يكون المرشح الأول لحصدها

"لا نعرف الخوف وجماهير الزمالك خلفنا".. عبدالرؤوف يعلق على مواجهة بيراميدز