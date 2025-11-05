لم تكن سهلة.. أول تعليق لإمام عاشور بعد عودته من الإصابة

تحدث إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن عودته من الإصابة التي تعرض لها في سبتمبر الماضي.

وقال إمام عاشور في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "سعيد للغاية بوجودي مع الفريق هنا في الإمارات، ومعايشة هذه الأجواء المميزة قبل بطولة مهمة مثل السوبر المصري. أتمنى دعم زملائي بكل قوة، وأن نكون جميعًا على قلب رجل واحد؛ من أجل الفوز باللقب والاحتفال مع جماهيرنا كعادتها دائمًا في كل المناسبات".

وأضاف: "المشاركة في جزء من المران الجماعي خطوة مهمة جدًا بالنسبة لي، وأنا ملتزم بالبرنامج البدني لتجهيزي للعودة الكاملة، ولا شك أن شعور العودة ووجودي مع الفريق لا يوصف خاصة بعد فترة صعبة من الغياب، الفترة الماضية لم تكن سهلة، لكن ـ بفضل الله ثم دعم عائلتي وجماهير الأهلي وجميع من في النادي ـ استطعت تجاوزها".

وشدد: "أشكر الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق على متابعته المستمرة والدعم طوال الوقت والتواصل المستمر للاطمئنان على حالتي، أتطلع للمشاركة في كل المباريات القادمة، وسأبذل كل جهدي للعودة بأفضل شكل ممكن، ومساعدة الفريق لتحقيق البطولات.. دعم جماهير الأهلي كان أكبر دافع لي خلال تلك الفترة".

واختتم إمام عاشور: "جماهير الأهلي دائمًا على الموعد، ونثق في حضورهم ومساندتهم للفريق في بطولة السوبر. وأتمنى أن نسعدهم ونحتفل معهم بكأس السوبر المصري".

