كشف تقرير عن تطورات مفاوضات النادي الأهلي ونادي جياس السويدي لضم المهاجم الإيفواري بصفوف الأخير إبراهيم دياباتي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكر موقع africafoot عبر تقرير له أن مسؤولي الأهلي وصلوا لمرحلة متقدمة مع النادي السويدي لحسم الصفقة إذ وافق مسؤولي نادي جياس على تخفيض مطالبهم المالية من 1.5 مليون دولار إلى 1.2 مليون دولار لبيع عقد اللاعب بصورة نهائية.

وحال رغبة الأهلي في تقسيط المبلغ المالي، بحسب التقرير ذاته، فسيكون السداد عبر ثلاثة أقساط على أن ترتفع قيمة الصفقة إلى 1.5 مليون دولار.

ومازال مسؤولو الأهلي، بحسب التقرير، يتناقشون مع نظرائهم في النادي السويدي لحسم الصفقة؛ إذ سيحصل اللاعب على 900 ألف دولار بالموسم الأول مع زيادة قدرها 100 ألف دولار سنويًا بعقد يمتد إلى 4 سنوات.

