عمر هشام: بطولة البحر الأحمر محطة جديدة في مسيرة الاتحاد نحو العالمية

إعلان تحريري

أكد عمر هشام طلعت، رئيس الاتحاد المصري للجولف، أن إطلاق بطولة البحر الأحمر للجولف يمثل محطة جديدة في مسيرة الاتحاد نحو ترسيخ مكانة مصر على خريطة الجولف العالمية، مشيرًا إلى أن البطولة تعد أولى محطات "سلسلة جولف مصر" التي ينظمها الاتحاد للمرة الأولى تحت مظلة بطولات دولية كبرى تهدف إلى الترويج للسياحة الرياضية ودعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الإعلان عن انطلاق البطولة يأتي بعد سلسلة من النجاحات التي حققها الاتحاد خلال الأسابيع الماضية، عبر تنظيم ثلاث بطولات دولية متتالية شهدت مشاركة واسعة واهتمامًا عالميًا غير مسبوق، مؤكدًا أن تلك البطولات رسخت ثقة الاتحادات الدولية في القدرات التنظيمية والفنية لمصر، وقدرتها على استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى بأعلى معايير الجودة والاحترافية.

وأشار رئيس الاتحاد المصري للجولف، إلى أن الاتحاد يسعى من خلال هذه السلسلة إلى استضافة أكبر عدد ممكن من البطولات في مختلف المدن والملاعب المصرية، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسين للعبة، وتعزيز البنية التحتية لرياضة الجولف، وفتح آفاق جديدة أمام الشباب المصري للمشاركة في البطولات الدولية.

وأضاف أن بطولة البحر الأحمر للجولف التي تقام بنادي جولف السخنة بمشاركة أكثر من 100 لاعب من 35 دولة حول العالم، تمثل نموذجًا متكاملًا للجمع بين الرياضة والسياحة، مشيرًا إلى أن البطولة ستسهم في الترويج لمنتجعات العين السخنة كوجهة متميزة لرياضة الجولف والسياحة الترفيهية في آن واحد.

وكشف أن البطولات الثلاث السابقة التي نظمها الاتحاد خلال شهري أكتوبر ونوفمبر شهدت مشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة من نحو 70 دولة، وتحقيق أكثر من 2000 ليلة سياحية، إلى جانب تجاوز عدد المشاهدات على المنصات الرياضية ووسائل التواصل الاجتماعي حاجز 5 ملايين مشاهدة، وهو ما يعكس حجم الاهتمام الدولي المتنامي برياضة الجولف في مصر.

وأكد عمر هشام طلعت، أن الاتحاد المصري للجولف يعتبر هذا النجاح خطوة ضمن هدف قومي لخدمة الدولة المصرية من خلال دعم السياحة الرياضية وتنمية الاستثمار الرياضي، مشددًا على أن القادم سيشهد مزيدًا من البطولات الدولية ضمن سلسلة "جولف مصر"، بما يعزز من حضور مصر الإقليمي والعالمي في واحدة من أسرع الرياضات نموًا على مستوى العالم.