"برا بنسبة 100%".. شوبير يصدم جماهير الزمالك حول موقف خوان بيزيرا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات إصابة البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لنادي الزمالك، وموقفه من المشاركة في بطولة السوبر.

وتعرض خوان بيزيرا للإصابة في مواجهة الزمالك التي أقيمت أمس الأحد أمام طلائع الجيش في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد الجهاز الطبي أن البرازيلي خوان بيزيرا تعرض لإصابة في العضلة الخلفية، بعدما خضع لفحوصات طبية بشكل مبدئي.

وقال أحمد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "الجهاز الطبي للزمالك أعلن إن بيزيرا جاله إصابة في العضلة الخلفية، وقالوا إنه هيخضع لبعض الفحوصات لتحديد حجم الإصابة".

وأضاف: "اللي أنا أعرفه أن إصابة الخلفية اللي تخرج اللاعب من المباراة، حتى لو شد خفيف، بتكون مش أقل من 10 أيام".

واختتم تصريحاته: "يبقى المؤكد بنسبة 100%، إن بيزيرا هيغيب عن السوبر طالما الإصابة شد في الخلفية".