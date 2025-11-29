مباريات الأمس
إعلان

الشناوي بينهم.. مدرب الأهلي يمنح 9 لاعبين راحة

كتب : محمد القرش

08:18 م 29/11/2025
    الشناوي من مؤتمر الأهلي وسيراميكا كليوباترا (3)
    حسين الشحات وياس توروب
    حسين الشحات
    عمر كمال 2_7
    أحمد عابدين (4)
    جراديشار
    أحمد عبد القادر
    حمزة علاء
    مصطفى العش
    محمد عبد الله

منح يس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، راحة لمدة 5 أيام للاعبين الذين لم يرافقوا بعثة الفريق إلى المغرب، وهم: محمد الشناوي، حسين الشحات، عمر كمال، أحمد عابدين، نيتس جراديشار، أحمد عبد القادر، حمزة علاء، مصطفى العش، ومحمد عبد الله، أسوة بزملائهم العائدين من المغرب.

وخضع هؤلاء اللاعبون خلال الأيام الماضية لتدريبات تأهيلية وبدنية، وفقًا للبرنامج المخصص لكل لاعب، في إطار خطة الجهاز الفني لتجهيز جميع العناصر للمشاركة في المباريات المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إنبي في بطولة كأس عاصمة مصر المقررة يوم 11 ديسمبر المقبل.

ووصلت بعثة الفريق إلى القاهرة صباح اليوم قادمة من المغرب، عقب التعادل مع فريق الجيش الملكي بنتيجة 1-1، في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

