كشف تقرير عن محاولة جديدة من مسؤولي نادي الرجاء المغربي لتأمين نجمه يوسف بلعمري في ظل اقتراب تعاقده واهتمام أكثر من نادِ بالحصول على خدماته أبرزهم النادي الأهلي.

وذكرت شبكة هسبورت المغربية عبر تقرير لها اليوم السبت أن إدارة نادي الرجاء قدمت عرضًا جديدًا للاعب صاحب الـ 27 عاماً لتجديد تعاقده الذي ينتهي مع نهاية الموسم الجاري 2025/26 ما يعني إمكانية توقيعه لأي نادِ دون الرجوع لناديه الأصلي بداية من شهر يناير المقبل بعد دخوله الفترة الحرة.

ويواجه مسؤولو النادي المغربي صعوبة في إقناع الظهير الأيسر بصفوفهم بالبقاء إذ يرون أن المبلغ الذي يريده لتجديد تعاقده "كبير للغاية" ـ بحسب وصف التقرير ذاته ـ

إحصائيات يوسف بلعمري مع الرجاء

وشارك اللاعب المغربي الدولي بقميص الرجاء خلال الموسم الحالي بـ 7 مباريات بواقع 630 دقيقة لعب ولكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف.

