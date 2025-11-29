الموعد والقناة الناقلة لمباراة كايزر تشيفز والزمالك

ما سبب عدم عودة ثلاثي الأهلي إلى القاهرة؟

يستعد فريق الزمالك تحت قيادة مدربه أحمد عبدالرؤوف لظهور جديد ببطولة الكونفدرالية حين يلتقي نظيره كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

موعد مباراة كايزر تشيفز و الزمالك

نادي الزمالك من المقرر أن يحل ضيفًا على نظيره كايزر تشيفز عند الثالثة عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفدرالية.

القناة الناقلة لمباراة كايزر تشيفز والزمالك

مباراة كايزر تشيفز والزمالك من المقرر أن تنقل عبر قناة بي إن سبورت 2 HD.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

فريق الزمالك يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته برصيد 3 نقاط بفارق ثلاثة نقاط عن المصري المتصدر الذي خاض مباراة الجولة الثانية.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق كايزر تشيفز المركز الثالث بدون نقاط بفارق الأهداف عن زيسكو يونايتد الزامبي الذي خسر مباراة الجولة الثانية أمام ضيفه المصري أمس الجمعة بثلاثية مقابل هدفين.

اقرأ أيضًا:

قبل مواجهة كايزر تشيفز.. ماذا يفعل الزمالك ضد فرق جنوب أفريقيا؟

"أسعار التذاكر والهبوط وتغيير اسم الدوري".. أبرز 4 تصريحات لأحمد دياب ببرنامج "الناظر مع شوبير"