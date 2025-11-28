أول رد رسمي من بيراميدز على موقف الخطيب من أزمة رمضان صبحي

احتفل أحمد حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الجمعة بعقد قرانه على شهد مكرم لاعبة سيدات الفارس الأبيض، في حفل عائلي بسيط.

الصور الأولى من عقد قران أحمد حمدى على لاعبة سيدات الزمالك

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصور الأولى من عقد القران ثنائي القلعة البيضاء، تزامناً مع توجد بعثة الزمالك في جنوب أفريقيا استعداداً لمواجهة كايزر تشيفز.

وكان أحمد حمدي احتفل بخطوبته على شهد في شهر يونيو الماضي، بعد قصة حب جمعت بينهما داخل أسوار القلعة البيضاء، إذ تعرض الثنائي لإصابة بالرباط الصليبي نهاية الموسم الحالي.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بنادي الزمالك لمواجهة نظيره كايزر تشيفز غداً السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر لها في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.