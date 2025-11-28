أول تعليق من مدرب المصري بعد فوزه التاريخي أمام زيسكو

بعد بيان الأهلي.. كيف تغيرت علاقة رمضان صبحي والخطيب؟

أول رد رسمي من بيراميدز على موقف الخطيب من أزمة رمضان صبحي

أبدى نبيل الكوكي المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي سعادته الفوز الذي حققه فريقه مساء اليوم الجمعة على مستضيفه زيسكو الزامبي.

المصري فاز بثلاثية مقابل هدفين على مستضيفه زيسكو، لمزيد من التفاصيل عن المباراة.. اضغط هنا

وقال الكوكي خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة:" سعداء بالفوز على فريق زيسكو على ملعبه ووسط جماهيره وخسارة زيسكو لمباراته الأولى أضفت مزيدًا من الصعوبة على المباراة".

الفريق البورسعيدي أصبح عقب المباراة أول فريق مصري يفوز على زيسكو في زامبيا، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وأضاف مدرب المصري:" حققنا الهدف من مباراة اليوم بتحقيق الفوز والحصول على العلامة الكاملة والفوز اليوم يعطينا الحافز والدافع لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية والتأهل عن المجموعة".

وأتم الكوكي تصريحاته قوله:" سعيد بالروح القتالية من جميع اللاعبين وتصميمهم على الفوز لإسعاد جماهيرهم العظيمة ففريق زيسكو يمتلك إمكانيات هجومية كبيرة ونجحنا في استغلال نقاط ضعفه الدفاعية لتحقيق الفوز ومجموعتنا هي الأصعب ومسألة الحديث عن ترشيح أي من الفرق أمر سابق لأوانه".

ترتيب مجموعة المصري في الكونفدرالية

لاعبو المدرب نبيل الكوكي وصلوا للنقطة 6 متصدرون جدول ترتيب مجموعتهم بفارق ثلاثة نقاط عن الزمالك الوصيف المتبقي له مباراة الجولة الثانية عند الثالثة عصر يوم غد السبت ضيفًا على نظيره كايزر تشيفز ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

اقرأ أيضًا:

"لن يكون الأخير".. قناة الأهلي تعلق على حبس وإيقاف رمضان صبحي

استغلال نقاط القوة والضعف.. ماذا فعل مدرب الزمالك مع اللاعبين قبل مواجهة كايزر تشيفز؟