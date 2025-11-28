المصري يتفوق على الأهلي والزمالك وسموحة .. ما القصة؟

أول تعليق من مدرب المصري بعد فوزه التاريخي أمام زيسكو

واصل فريق المصري البورسعيدي الانتصارات النسخة الجارية من بطولة الكونفدرالية ففاز في وقت سابق من مساء اليوم الجمعة بثلاثية مقابل هدفين على مستضيفه زيسكو يونايتد الزامبي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

الفوز كتب للفريق البورسعيدي رقمًا تاريخيًا إذ أصبح أول فريق مصري يفوز على زيسكو في زامبيا بعدما فشل في هذه المهمة كل من: الأهلي، الزمالك وسموحة.

الأهلي سبق وواجه زيسكو في 4 مباريات بنسختي 2011 و 2016 بدوري أبطال أفريقيا إذ فاز الأهلي في مباراة وخسر أخرى وتعادل في مباراتين ولكنه لم يفز في زامبيا الأمر ذاته بالنسبة للزمالك الذي واجه الفريق الزامبي في ثلاث مباريات بواقع مباراتين في دوري أبطال أفريقيا وثالثة في الكونفدرالية ولكنه لم ينجح في الفوز على ملعب زيسكو بل تعادل.

سموحة فريق مصري ثالث أيضًا واجه زيسكو خلال بطولة الكونفدرالية حين شارك بنسخة 2017 ولكنه خسر في زامبيا.

ترتيب مجموعة المصري في الكونفدرالية

المصري رفع رصيده إلى النقطة 6 في صدارة جدول ترتيب مجموعته بالكونفدرالية بفارق ثلاثة نقاط عن الزمالك الوصيف المتبقي له مباراة الجولة الثانية.

ويتذيل زيسكو جدول ترتيب المجموعة بدون نقاط بفارق الأهداف عن كايزر تشيفز الجنوب أفريقي صاحب المركز الثالث.

موعد مباراة كايزر تشيفز والزمالك في الكونفدرالية

ومن المقرر أن يحل فريق الزمالك عند الثالثة عصر يوم غد السبت ضيفًا على نظيره كايزر تشيفز ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ويمتلك فريق الزمالك فرصة ليكون الفريق المصري الثاني الذي يفوز على زيسكو في زامبيا حال فوزه بالمباراة التي ستجمعهما يوم 8 فبراير المقبل.

